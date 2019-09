Frau (44) von eigenen Hunden zerfleischt

Schreckliche Tragödie um eine 44-jährige Britin: Elayne Stanley wurde von ihren eigenen zwei Hunden getötet.

Wie die Polizei in Großbritannien berichtet, hatten die Tiere die Frau in ihrem Haus in Widnes im Nordwesten Englands angegriffen. Für die 44-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unglücksort.Bei den beiden Hunden handle es sich um eine Bordeauxdogge und eine amerikanische Bulldogge. Laut "Mirror" wurden die beiden Tiere als "massiv und muskulös" beschrieben.Ein Nachbar soll noch vergeblich versucht haben, die beiden Hunde mit Werkzeugen und Steinen abzuwehren. Auch Stanleys ältere Tochter wollte ihrer Mutter helfen, jedoch ohne Erfolg.Warum die Tiere die Besitzerin attackierten, ist bisher noch unklar. Die Polizei erschoss später einen Rüden namens DJ, die Hündin namens Billy sei betäubt und abtransportiert worden.