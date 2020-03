Frau (52) löste in OÖ Sprengstoff-Alarm aus

Aufregung am Dienstag im Mühlviertel. Eine 52-Jährige löste plötzlich Sprengstoff-Alarm aus. So kam es dazu.

Es war gegen 10.45 Uhr am Vormittag, als die Frau im Bezirk Freistadt im Mühlviertel zu einem Altstoffsammelzentrum fuhr.Sie wollte ein Säckchen abgeben, das sie beim Entrümpeln im Keller gefunden hatte.Als die Angestellten den Inhalt anschauten, schlugen sie Alarm: Es waren neun Stangen Donarit darin.Donarit ist ein gelatinöser Sprengstoff. Diese werden beispielsweise zum Sprengen von Gesteinen und Bauwerken in eingesetzt."Die gefundenen neun Stangen stammten von ihrem Schwiegervater, der eine Sprengerlaubnis besessen hatte. Aus Unkenntnis brachte sie sie gemeinsam mit dem anderen Müll zum ASZ", so die Polizei."Die alten Donaritstangen hatten ausgeschwitzt und das Sprengmittel war bereits ausgetreten und kristallisiert. Daher ging von dem Sprengmittel Gefahr aus".Die Stangen wurden an einem sicheren Ort verwahrt, der Entschärfungsdienst der Cobra wurde angefordert."Der Entschärfungsdienst führte auf einer Wiese vor Ort die kontrollierte Verbrennung durch. Es blieben keine Reststoffe übrig".