Frau (72) steckte knietief im Moor fest – gerettet

Kurgäste in Bad Großpertholz retteten am Donnerstag eine 72-Jährige, die knietief im Moor feststeckte und nur zufällig entdeckt wurde.

Am Donnerstagnachmittag unternahmen zwei Kurgäste (53 Jahre und 46 Jahre alt) eine Wanderung im Gemeindegebiet von Bad Großpertholz im Waldviertel. Gegen 16:15 Uhr hörten sie in der Nähe der sogenannten „Papiermühle" in einem Waldstück Hilferufe.Sie sahen nach und entdeckten eine 72-jährige Einheimische, welche mit beiden Beinen knietief im Moor feststeckte. Die Frau war bereits sichtlich geschwächt und unterkühlt. Die beiden Wanderer konnten die Frau aus ihrer Lage befreien und verständigten die Rettung und die Polizei.Die Gerettete wurde anschließend in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Die 72-Jährige hat keinerlei Angehörige, wäre also so bald vermutlich nicht vermisst worden und womöglich sogar ums Leben gekommen. Durch das beherzte Vorgehen der beiden Kurgäste wurden diese zu echten Lebensrettern.