Frau (76) stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Tödlicher Crash auf der B3! Zwei Fahrzeuge waren in Mauthausen frontal ineinander gekracht. Eine 76-jährige Frau wurde dabei getötet.

Gegen 10.30 Uhr kam es am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache auf der B3 Kreuzung Linzer Straße in Mauthausen (Bez. Perg) zu dem schrecklichen Zusammenstoß.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine 76-Jährige, sie war im Fahrzeug eingeschlossen, bereits von Ersthelfern reanimiert. Um die Frau aus dem Fahrzeug zu befreien, musste die Fahrertür mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden.



Trotz intensiver Bemühungen des Notarztes, konnte der Frau nicht mehr geholfen werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.



Auch zwei weitere Personen (60 und 23 Jahre alt) wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.



Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung.



