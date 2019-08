Vor 1 h Frau mit Kind attackiert am Weg zur U-Bahn Polizisten

Im Zuge der Kontrolle rastete die 36-Jährige völlig aus, schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht und versuchte sie zu bespucken (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

In Wien-Brigittenau wurde am Sonntag eine 36-jährige Frau festgenommen, nachdem sie eine Polizistin attackiert hatte.