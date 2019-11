Frau beim Backen von Küchenmaschine erwürgt

Tragisches Unglück in Frankreich: Eine Frau ist beim Backen eines Geburtstagskuchens ums Leben gekommen. Ihr Halstuch verfing sich in einer Küchenmaschine.

Die Tragödie ereignete sich am Sonntag in der französischen Ortschaft Saint-Etienne rund 50 Kilometer südwestlich von Lyon. Eine 58-jährige Mutter wollte einen Geburtstagskuchen für ihren Sohn backen.Wie die Polizei mitteilte, verfing sich das Halstuch der Frau in einer Küchenmaschine. Sie wurde erwürgt.Der 15-jährige Sohn versuchte noch seine Mutter zu retten. Er zog den Stecker des Gerätes und schnitt das Halstuch durch. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.