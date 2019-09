Frau beißt Kamel in die Hoden

Um ihren Hund zu retten, kletterte eine Frau ins Gehege von Kamel Caspar. Das Tier fühlte sich bedroht, setzte sich auf die Dame. Die regierte gar nicht Ladylike, biss das Kamel in die Hoden.

Die Story liest sich wie ein Drehbuch für einen Klamaukfilm! Kamel Caspar ist eigentlich ein liebes und ausgesprochen gutmütiges Tier, das im Streichelzoo eines Truck Stops in Grosse Tête, Louisiana lebt. Was Caspar jedoch gar nicht mag: Wenn Fremde in sein Revier eindringen und ihn ärgern, so wie vergangenen Donnerstag. Wie die US-Zeitung "The Advocate" berichtet, besuchte ein Pärchen samt Hund den Tierpark.Aus Spaß warf der 73-jährige Mann ein Leckerchen für den Hund unter den Zaun, dieser krabbelte daraufhin sofort ins Kamelgehege, um es zu fressen. Auch Caspar näherte sich der Leckerei und dem Hund, laut der Dame gefährlich nahe. Die entrüstete Tierbesitzerin (68) zwängte sich daraufhin ebenfalls unter dem Zaun durch. Das behagte ihrem Mann wieder nicht – auch er eilte zur Rettung von Frau und Hund ins Gehege.Um seine Allerliebsten zu beschützen, stellte sich der Mann vor das Kamel, schubste es und schlug es mit seinem Hut. Das Tier fühlte sich offenbar bedroht – und ließ sich in seiner Not mit vollen Gewicht (immerhin 270 Kilogramm) auf der Frau nieder. Die Story geht aber noch weiter: Da sich die Frau nicht anders zu helfen wusste, biss sie das Tier ausgerechnet in die Hoden. "Ich habe in seine Hoden gebissen, damit er von mir runtergeht", so das Opfer (die Frau).Der ermittelnde Polizist Louis Hamilton Jr. sieht das anders, er berichtet, dass sich das Pärchen aggressiv verhalten habe. "Das Tier hat mit Sicherheit nichts Falsches gemacht". Gegenüber der Polizei gab der 73-Jährige auch zu Protokoll, dass er "nicht nachgedacht habe", als er die Leckerchen für den Hund in das Gehege geworfen hatte.Die Frau wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht, sie ist wohlauf. Und Camel Caspar? Überstand die Hodenattacke ebenfalls unverletzt, bekam jetzt aber vorsorglich Antibiotika verschrieben.