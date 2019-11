Shopping-Stau, doch nicht mit mir?... Auto aufgesetzt

Die Frau blieb auf der Grünfläche in Parndorf stecken.

Eine Autolenkerin setzte am Donnerstag im Designer Outlet Parndorf mit ihrem Mercedes CLS auf der Grünfläche des Parkplatzes auf, weil sie den Stau umgehen wollte.

Enormer Schaden

Das Late Night Shopping-Event im Designer Outlet Parndorf im Burgenland zieht jedes Mal auf's Neue unzählige Besucher an. Da kommt es nicht selten vor, dass um Parkplätze gekämpft wird oder es sich lange Schlangen bei den Ausfahrten bilden.Am Donnerstag schien die Fahrerin eines schwarzen Mercedes CLS keine Lust auf lange Wartezeiten zu haben. Gegen 17.00 Uhr lenkte sie deshalb ihren Wagen kurzerhand über die Grünfläche des Parkplatzes. Nicht genug, dass die Frau mit ihrem Auto aufsetzte, sie blieb auch noch stecken und kam nicht mehr vom Fleck.Beim Aufsetzen können leichte bis teilweise schlimme Schäden am Fahrzeug entstehen. Angefangen bei Lackschäden oder Verbeulungen des Metalls über einen Riss in der Ölwanne bis hin zum Bruch der Achse können die Schäden teuer kommen.