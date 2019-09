Aus Rache: Mann inseriert Kontaktanzeigen für Frau

Der Angeklagte (28). Bild: Daniel Schreiner, Erich Wessely

Aus Ärger weil eine 24-Jährige ihn auf Social-Media-Kanälen blockiert hatte, schaltete ein 28-Jähriger Kontaktanzeigen mit Foto und Handynummer der jungen Frau.

Weil sie (24) ihn nach Beschimpfungen auf Facebook und WhatsApp blockiert hatte, nahm ein 28-Jähriger Rache an seiner Bekannten: Er schaltete auf bekannten Internetseiten Kontakt- und Sexanzeigen, gab dabei ein Foto und die Handynummer der 24-Jährigen dazu. Die junge Frau erhielt daraufhin zahlreiche Anrufe, war psychisch völlig fertig.



Weiters schrieb er ihrem Vorgesetzten einige E-Mails. Darin behauptete der 28-Jährige, dass die Angestellte einer großen Möbelkette dort Waren stehlen würde. Doch der Chef glaubte den Zeilen des rachsüchtigen Mannes ohnehin nicht.



Kombinierte Strafe



Die 24-Jährige zeigte ihn schließlich an, am Mittwoch musste er wegen Stalkings und gefährlicher Drohung in St. Pölten vor Gericht. Ob er nur gekränkt oder heimlich verliebt in die 24-Jährige war, konnte beim Prozess nicht festgestellt werden, tat beim Urteil aber nichts zur Sache: Vier Monate bedingt und 720 € unbedingte Geldstrafe wegen gefährlicher Drohung (nicht rechtskräftig). Übrigens: Die negativen Mails an den Vorgesetzten des Opfers wurden als gefährliche Drohung gewertet.



(Lie)