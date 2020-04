25.04.2020 11:18 Frau bringt im Corona-Koma ein Kind zur Welt

Adriana Torres nach überstandener Corona-Infektion mit ihrer Tochter: Sie hatte die Kleine im Koma zur Welt gebracht. Bild: NYU Winthrop Hospital

In einem Spital in New York ist eine Frau aus dem Koma nach einer Ansteckung mit dem Corona-Virus aufgewacht – und war Mutter!