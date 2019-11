Frau droht bei voller Fahrt aus Auto zu stürzen

Schockierende Szenen bei Drasenhofen im Weinviertel: Eine Frau droht während der Fahrt aus der offenen Beifahrertüre zu fallen.

Der Redaktion des tschechischen Nachrichtenmediums "iprima" war ein Video zugespielt worden, das an der tschechisch-österreichischen Grenze aufgenommen wurde.Zu sehen ist ein Pkw mit tschechischem Nummernschild, aufgenommen von einem Mitfahrer des nachkommenden Autos.Offenbar war es während der Fahrt zu einem heftigen Streit zwischen dem Lenker des VW und seiner Partnerin am Beifahrersitz gekommen. Am Video ist zu sehen, wie die Beifahrertür offen steht und die Frau bei voller Fahrt auf der B7 (die dann in die Nordautobahn mündet) nahe Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) aus dem Auto zu stürzen droht."Aus den Aufnahmen geht nicht hervor, ob die Frau versucht, während der Fahrt aus dem Auto zu springen oder ob der Fahrer versucht, sie hinauszuwerfen. Alles, so der Autor des Videos, dauerte ungefähr 20 Minuten", schreibt die Plattform "iprima.cz".Auf-Nachfrage wird seitens der Exekutive bestätigt, dass das Video echt ist: Der Pkw war von Tschechien nach Österreich unterwegs, die Szenerie spielte sich bereits am 15. November ab.Der Fahrer habe gegenüber der Exekutive angegeben, dass die Frau psychisch labil sei und aus dem Fahrzeug auszusteigen versuchte. So zumindest die Angaben des Pkw-Lenkers. Die Fahrt soll ohne Verletzte geendet haben, die Erhebungen zu dem Fall laufen noch.