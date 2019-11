Frau erlag nach Wildunfall im Spital Verletzungen

Die Frau starb am Samstag im St. Pöltner Spital.

Nach dem schrecklichen Wildunfall in Maissau verlor die schwerst verletzte Lenkerin (46) am Samstag im Spital den Kampf um ihr Leben.

Tragische Nachrichten aus der St. Pöltner Uniklinik: Jene 46-Jährige aus dem Bezirk Krems-Land, die am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Rehbock schwerst verletzt wurde, starb am Samstag trotz intensiver Behandlung im Spital. Wie berichtet hatte ein ein 32-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land gegen 17.25 Uhr auf der B35 im Freilandgebiet von Maissau (Bezirk Hollabrunn) mit seinem Auto eines von mehreren Rehen auf der Straße erfasst.Das Tier war auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden und hatte dort dort die Windschutzscheibe des Autos der 46-Jährigen durchschlagen. Der Aufprall war so heftig gewesen, dass das Reh durch die Heckscheibe wieder aus dem Auto geschleudert worden war. Die Frau war nach dem Unfall mit dem Christophorus-Hubschrauber ins Spital geflogen worden.