Frau fiel beim Brennnessel-Pflücken in engen Schacht

In Rehberg (Krems) stürzte eine 78-Jährige zwischen Haus und Garten in einen engen Schacht. Die Feuerwehr musste die verletzte Frau retten.

Ein ungewöhnliche Menschenrettung musste die Feuerwehr am Donnerstag in Rehberg durchführen: Eine 78-Jährige war beim Brennnesseln-Pflücken in einen Schacht zwischen Haus und Garten gefallen und darin verletzt zu liegen gekommen.Die verletzte Seniorin klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde daher von den Florianis gemeinsam mit den Kräften des Roten Kreuz' auf ein Spineboard gelagert und darauf fixiert, um den Abtransport möglichst schonend zu gestalten.Über das Nachbargrundstück konnte sie aus dem Schacht getragen und schließlich zum Rettungsfahrzeug gebracht werden. Die Verletzte wurde dann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht.