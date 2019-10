Frau flüchtet vor Waffen-Narr aus ihrer Wohnung

Am 14. Oktober 2019 kam es in Meidling zu einer Polizeiintervention wegen Gewalt in der Privatsphäre. Bild: LPD Wien

Montagabend kam es in der Arndtstraße in Wien-Meidling zu einem Polizeieinsatz in Folge eines offenbar gewalttätigen Streits zwischen einer Frau und ihrem Lebensgefährten.