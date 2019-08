Frau hortete dutzende Tiere in Messi-Haushalt

Im Bezirk Tulln wurden am Montag zahlreiche Tiere beschlagnahmt, eine Dame hatte sie über Jahre gesammelt und schlussendlich verkommen lassen.

Ein erschreckendes Bild bot sich den Tierschützern am Montag im Bezirk Tulln: Dutzende Tiere lebten dort unter widrigsten Bedingungen, mussten beschlagnahmt werden. Die Besitzerin (um die 70 Jahre alt) hatte ihr Leben den Tieren gewidmet, in den vergangenen Jahren dürfte ihr aber alles zu viel geworden sein und ihr Haushalt verkam vollkommen, ihre Lieblinge sind in teils erschreckenden Zustand.



"Sie dürfte sich über Jahre einfach allen Tieren angenommen haben, die irgendwie bedürftig ausgehen haben. Im Haus lebten etwa auch Igel. Die Frau hat dann leider nicht erkennen wollen, dass sie nicht mehr in der Lage war, für sich und die Tiere zu sorgen", berichtet Tierschützer Markus Putzgruber vom Verein RespekTurtle.







Frau im Spital



Kürzlich musste die Dame dann ins Spital, eine Freundin kam zum Aufpassen, war von den Zuständen schockiert und schlug Alarm. Die Tierhilfe Hollabrunn meldete den Fall bei der Bezirskhauptmannschaft, der Amtstierarzt machte sich ein Bild, schaltete schnell und gab sofort das OK für die Räumung.



Auf dem großen Gelände lebten zahlreiche Ziegen, Hühner, Katzen, Kaninchen, Enten aber auch Pferde, Schweine und Wildtiere. Der Großteil der Tiere wurde mitgenommen und an geeigneteren Plätzen untergebracht. Einige Tiere in gutem Zustand ließ man noch vor Ort – auch um der Frau bei ihrer Rückehr (min)