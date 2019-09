Frau in WC eingesperrt: Flieger musste landen

Auf einem Flug von Washington nach San Francisco saß eine United-Airlines-Passagierin auf der Flugzeugtoilette fest, weil sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Das Flugzeug musste landen.

Frau saß eine Stunde lang fest

Horror in der Luft: Weil eine Frau auf der Board-Toilette eingesperrt war, musste das Flugzeug umgeleitet werden.Laut "United Airlines" ließ sich plötzlich die Tür zum WC nicht mehr öffnen. Etwa eine Stunde lang saß die Passagierin darin fest. Das Flugzeug musste daraufhin in Denver landen.Dort konnte die Frau dann "sicher aus der Toilette gebracht werden". Die Passagiere des Flugs mussten ihre Reise in einem anderen Flugzeug fortsetzen.In einem Video ist zu sehen, wie mehrere Menschen versuchen, die Frau zu befreien. "Wir arbeiten im Moment daran, die Tür zu öffnen, Ma'am. Wir holen Sie bald raus, Okay?", sagt ein Mann.Die Airline entschuldigte sich bei allen Passagieren, insbesondere bei der Frau. Ob sie einen möglichen Schadensersatz erhält, ist noch nicht klar.