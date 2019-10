Frau klettert in Löwengehege – Besucher filmen mit!

Lebensmüde Aktion! Im New Yorker Zoo (USA) kletterte eine Frau ins Löwengehege, provozierte das Tier.

Die Besucher des Bronx Zoo trauten ihren Augen nicht: Eine Frau sprang in New York über den Graben, kletterte anschließend über den Zaun ins Gehege zu den Raubtieren, stellte sich nur wenige Meter vor einen Löwen. Dann hob sie ihre Arme hoch, winkte dem Tier zu und führte eine Art von Tanz auf. Mehrere Besucher filmten die lebensmüde Aktion.Der Löwe ließ sich glücklicherweise von der Frau, sie nennt sich auf Instagram "Queen Empress of King Michael Lee", nicht provozieren, er starrte sie nur an. Einer der Augenzeugen, Rapper Herman Reynoso (Real Sobrino), sagte anschließend dem örtlichen TV-Sender NBC New York: " Sie hat nur getanzt und dem Löwen "Hi" gesagt. Ich bin dann mit meinen Kindern weggegangen, falls er doch angreift.""Verrückt! Sie hat Glück noch am Leben zu sein", lautet ein Kommentar. „Ich hoffe, dem Löwen geht's gut", ein anderer. Ein Sprecher des Zoos bestätigte den Vorfall, sagte, dass die Aktion gimpflich ausgegangen ist. „Es handelt sich um einen schweren Verstoß gegen unserer Zooregeln. Die Frau hat sich illegal Zutritt über die vorhandenen Barrieren verschafft. Diese Aktion hätte mit schweren Verletzungen oder Tod enden können." Der Bronx-Zoo reichte eine Anzeige gegen die Dame ein.