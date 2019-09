Frau lief mit brennendem Handy durch Spital

Das abgefackelte Handy und das Waidhofner Spital. Bild: FF Waidhofen/Th.

Eine Patientin des Landesklinikums Waidhofen/Thaya setzte am Donnerstag ihr Handy in Brand, lief damit zum Pflegepersonal.

Brandalarm am Donnerstag um 10:40 Uhr im Landesklinikum Waidhofen/Thaya: Eine Patientin dürfte an ihrem Handy herumgebastelt haben, als es vermutlich durch einen Kurzschluss zu einer heftigen Reaktion des Handyakkus und in Folge zum Brand kam.



Die Patientin lief dann mit dem brennenden Handy in der Hand zum Pflegepersonal und suchte Hilfe. Das Personal reagierte vorbildhaft: Das Handy wurde in ein Waschbecken gegeben und dort unter laufendem Wasser abgelöscht. Zeitgleich wurde am Pflegestützpunkt der Druckknopfmelder zur Alarmierung der Feuerwehr gedrückt.



Gemeinsam mit den Florianis wurden die Räumlichkeiten im betroffenen Patientenzimmer kontrolliert und auch das verbrannte Handy unter die Lupe genommen. Das defekte Handy wurde vom Brandschutz-Team gesichert. Da es auch zu einer leichten Verrauchung des Zimmers kam, wurde das Zimmer kurzfristig gesperrt und vom Personal gelüftet.



(min)