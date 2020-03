Bei Brand: Gassi-Runde rettete Frau das Leben

Kurz vorm Gassi gehen bemerkte eine 60-Jährige in Kronstorf bei der Nachbarin, ihrer Schwiegermutter (84), einen Brand. Sie konnte das Feuer löschen, rettete die Seniorin.

84-Jährige schlief auf der Couch

Nicht wie sonst üblich verließ Regina Kraus (60) am Sonntag schon kurz nach 9 Uhr das Haus, um mit ihrem Hund "Carlos" eine Runde spazieren zu gehen.Zum Glück! Denn schon nach wenigen Meter bemerkte sie Flammen hinter einem Fenster im benachbarten Haus. Dort wohnt ihre Schwiegermutter Margaretha (84).Die 60-Jährige reagierte blitzschnell und holte mehrere Kübel Wasser. "Ich habe das Feuer gesehen und bin gleich los gerannt. Der Brand ging vom Vorzimmer aus. Das Stiegenhaus war schon stark verraucht", so Kraus im Gespräch mitZum Glück gelang es der Nachbarin die Flammen rasch zu löschen. Ihre Schwiegermutter schlief zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer auf der Couch. Sie hätte von all dem vermutlich nichts mitbekommen."Ich bin einfach nur froh, dass ich das Feuer bemerkt habe und nichts Schlimmeres passiert ist. Zum Glück war die Zimmertüre zum Wohnzimmer geschlossen", so Kraus.Die Seniorin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, durfte aber schon am Nachmittag wieder nach Hause."Wir sind gerade beim Aufräumen und sauber machen. Zwei Zimmer sind aber ohne Probleme bewohnbar", so die 60-Jährige.Brandauslöser war übrigens eine Kerze. Diese hatte die Seniorin in Erinnerung an ihren Ehemann aufgestellt. Der war erst vor eineinhalb Wochen verstorben.