Frau mit Baseballschläger droht Ex-Freund mit Tod

In der Nacht auf Mittwoch rückte die Polizei zu einem Einsatz in Klagenfurt aus. Ein Streit zwischen einem Ex-Paar war außer Kontrolle geraten.

Die Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Klagenfurter und seiner Ex-Freundin eskalierte gegen 0.20 Uhr vor einer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee.Beide bedrohten sich laut Polizei gegenseitig mit dem Umbringen. Die 21-Jährige hielt dabei einen Baseballschläger in der Hand. Ein Nachbar, der den Streit gehört hatte, verständigte die Polizei.Die junge Frau wurde aber noch vor dem Eintreffen der Beamten von einem 21-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit dem Auto abgeholt.Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Stadtgebiet von Klagenfurt angehalten werden. Bei der Durchsuchung des Autos konnte der Baseballschläger sowie Suchtgift sichergestellt werden.Die beiden Streithähne wurden wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Dem Bekannten wurde wegen Beeinträchtigung durch Suchtmittel der Führerschein abgenommen, er wurde ebenfalls angezeigt.