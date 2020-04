Frau mit Gasmaske kann Einkaufszettel kaum lesen

In einem Supermarkt in Eggelsberg im Bezirk Braunau ging eine Frau mit Schutzkleidung und Gasmaske einkaufen. Sie wollte wohl nichts dem Zufall überlassen und zog beim Schutz alle Register.

Frau geht mit Gasmaske einkaufen

In den Supermärkten gilt nun seit Montag die Mundschutz-Pflicht. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden.In einer Supermarkt-Filiale in Eggelsberg (Oberösterreich) ging am Montag eine Frau einkaufen und zog beim Corona-Schutz alle Register: Sie trug eine Gasmaske, Gummistiefel und eine Plastikjacke.Die Schutzbekleidung störte sie allerdings ein bisschen beim Einkaufen, vor allem die Handschuhe und die Maske bereiteten ihr offensichtlich Schwierigkeiten beim Lesen des Einkaufszettels - wie hier in unserem Leserreporter-Video zu sehen ist.Was sagt ihr zu der Aktion? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!