Erst Frau bedroht, dann Mann mit Messer verletzt

Wilde Szenen auf offener Straße. Sonntagfrüh kam es in der Adalbert Stifter Straße in Ansfelden zu einer Messerattacke auf zwei junge Menschen. Ein Bursch wurde verletzt.

Die genauen Hintergründe die zu der Tat geführt hatten sind noch nicht restlos geklärt. Klar ist: Am Sonntag gegen 7.30 Uhr kam es in der Adalbert Stifter Straße in Ansfelden (Bez. Linz-Land) zu einer Messerattacke.Ein 21-Jähriger geriet mit einem 23-Jährigen (beide aus dem Bezirk Linz-Land) in Streit. Dabei tickte der jüngere aus und zückte das Messer. Der 23-Jährige erlitt bei dem Angriff eine etwa drei Zentimeter große Stichwunde.Zuvor soll der 21-Jährige mit einer 19-Jährigen aneinander geraten sein und sie mit dem Messer bedroht haben. Die Frau meldete sich unmittelbar nach dem Vorfall bei der Polizei.Der verletzte 21-Jährige meldete sich schließlich beim Roten Kreuz, das ihn ins Kepler Uniklinikum brachte, wo er versorgt wurde.Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme des 21-Jährigen an. Er wurde an seinem Wohnort festgenommen und nach der Einvernahme in die JVA Linz eingeliefert.