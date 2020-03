16.03.2020 11:21 Frau nach Messerangriff in Wien in Lebensgefahr

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Bild: Erwin Scheriau, picturedesk.com (Symbolbild)

Am Mittwochabend ist es am Musilplatz in Wien-Ottakring zu einer Messerattacke gekommen. Ein 21-Jähriger soll mehrmals auf seine Nachbarin eingestochen haben.