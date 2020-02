Frau schneidet Paprika, plötzlich starrt ihr etwas entgegen

Wie zum Geier kommt ein lebendiger Frosch in einen grünen Paprika? Diese Frage stellt sich sei vergangener Woche ganz Kanada.

Nicole Gagnon wollte eigentlich nur gefüllte Paprika zum Abendessen kochen, doch stattdessen machte sie eine Entdeckung, die jetzt eine ganze Nation rätseln lässt.Als die Kanadierin aus Saguenay gerade einen grünen Paprika mit dem Messer aufgeschnitten hatte, starrten ihr plötzlich zwei kleine, schwarze Augen daraus entgegen. In der Frucht saß ein lebender Frosch!"Wie der Frosch in den Paprika kam, kann ich mir nicht erklären", schilderte die Frau später gegenüber Radio Canada. Sie und ihr Ehemann Gérard Blackburn schwören Stein und Bein, dass die Frucht vor dem Anschneiden komplett ganz gewesen sei. Nur, wie kam dann der Frosch hinein?Gagnon steckte die verängstigte Amphibie samt Paprika in ein Terrarium und kontaktierte das Landwirtschaftsministerium der Provinz Quebec (MAPAQ).Wie diese später herausfinden konnte, war das Gemüse samt dem blinden Passagier aus Honduras importiert worden. Dieser hatte die tausende Kilometer weite Reise in ihrem Inneren scheinbar unbeschadet überlebt – bis er Bekanntschaft mit der Behörde machte. Denn für die notwendigen Untersuchungen musste der süße Hüpfer erst eingeschläfert werden.Wie aber der grüne Laubfrosch überhaupt in die Frucht gekommen war, konnte selbst nach dem Opfer seines Lebens nicht geklärt werden und sorgt nun im ganzen Land für Spekulationen.