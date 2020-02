Frau spielt während Hirn-Operation mit der Violine

Die Profimusikerin Dagmar Turner musste sich einer Gehirnoperation unterziehen. Während des Eingriffs wurde sie aufgeweckt und spielte Violine.

Angst, nie wieder spielen zu können

90 Prozent des Tumors entfernt

Das Kings College Krankenhaus in London hat ein bemerkenswertes Video veröffentlicht. Eine Patientin spielt Violine, während ihr gerade ein Hirn-Tumor entfernt wird.Es handelt sich dabei um die Profimusikerin Dagmar Turner. 2013 wurde der Tumor bei ihr entdeckt. Eine Strahlentherapie hat nicht geholfen, so blieb nur noch die Operation.Da sich der Tumor genau im Frontallappen befand, hatte die Musikerin Angst, dass sie nach der OP nie wieder Geige spielen können. Deshalb entschied sich der Arzt dazu, sie während des Eingriffs aufzuwecken, um sicherzustellen, dass der Bereich für die Handbewegung und Koordination nicht beschädigt wird."Wir wussten, wie wichtig die Geige für Dagmar ist, daher war es wichtig, dass wir die Funktion in den empfindlichen Bereichen ihres Gehirns erhalten, die für ihr Spiel wichtig sind. Wir haben es geschafft, über 90 Prozent des Tumors zu entfernen und die volle Funktion ihrer linken Hand zu behalten", erklärte der Arzt Keyoumars Ashkan.Die Operation dauerte insgesamt sechs Stunden. Turner ist mittlerweile zu Hause bei ihrer Familie. "Die Violine ist meine Leidenschaft. Ich spiele seit ich zehn Jahre bin", so die Musikerin. Die 51-Jährige ist Mitglied im "Isle of Wight Symphony Orchestra".