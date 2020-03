Frau starb bei Brand in Wohnung in St. Pölten

Wohnungsbrand in St. Pölten-St.Georgen.

Tragödie Montagabend in St. Pölten: Im St. Pöltener Stadtgebiet St. Georgen war ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen.Die Feuerwehr rückte rasch an, löschte, doch für eine Frau kam jede Hilfe zu spät. Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine 77-Jährige.Die Ermittlungen der Polizei laufen, die Brandursache ist noch unklar.