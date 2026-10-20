i An vielen Stränden wird vor Haien gewarnt. iStock/ StockNinja Strände wurden gesperrt Frau stirbt bei Hai-Angriff an Südafrikas Küste Nach einem tödlichen Haiangriff an der Küste von KuGompo wurden mehrere Strände in Südafrika vorsorglich gesperrt. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 14:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Frau ist am Dienstag beim Schwimmen nahe KuGompo City in der südafrikanischen Provinz Ostkap von einem Hai angegriffen worden und gestorben. Das berichtete der öffentlich-rechtliche Sender SABC.

Die Buffalo City Municipality, die rund um KuGompo City liegt, bestätigte in einem Beitrag auf sozialen Medien, dass es am Orient Beach zu einem Haiangriff gekommen ist, der ein "tragisches Ereignis" zur Folge hatte.

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Die Gemeinde teilte außerdem mit, dass der Orient Beach sowie der nahegelegene Eastern Beach bis auf Weiteres gesperrt wurden.