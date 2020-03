Frau stirbt im Klinikum Melk an Corona

Im Landesklinikum Melk ist am Freitag eine 96-jährige Frau gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Nach Angaben der NÖ Landeskliniken-Holding ist am Freitag eine Pensionistin am Coronavirus verstorben. Die 96-Jährige war verunfallt und erkrankt. Anschließend wurde die Frau dann auch positiv auf Covid-19 getestet.Die Patientin war am Mittwoch in das Landesklinikum Melk eingeliefert worden. "Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen", so Holding-Sprecher Bernhard Jany gegenüber dem "ORF".Damit ist die Zahl der Corona-Todesfälle in Österreich bereits auf elf gestiegen. In Niederösterreich sind derzeit 317 Personen mit dem Virus infiziert.