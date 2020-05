Frau stürzte mit E-Bike und wurde schwer verletzt

Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike von Schrems nach Ehrenhöbarten, kam zu Sturz. Mit schweren Kopfverletzungen wurde sie ins Spital gebracht.

Schwerer Fahrradunfall im Waldviertel: Eine 48-Jährige aus der Gemeinde Hoheneich lenkte am Montag gegen 16.40 Uhr ihr Elektrofahrrad der Marke Winora auf der L 66 von Schrems in Richtung Ehrenhöbarten.Im Bereich eines abschüssigen Straßenstückes kam sie aus eigenem Verschulden zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die 48-Jährige wurde mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Gmünd gebracht.