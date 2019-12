Frau stürzte mit Hund beim Gassigehen über Böschung

Unfall beim Spazierengehen mit dem Hund in Prottes: Eine Frau rutschte aus, stürzte über eine sehr steile Böschung – Feuerwehr- und Rettungseinsatz!

Unfall am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Früh in Prottes (Bezirk Gänserndorf): Eine Frau war auf der L11 zwischen Prottes und Gänserndorf mit ihrem Hund unterwegs.Aus noch ungeklärter Ursache rutschte die Frau bei eisigen Bedingungen aus, stürzte über die Böschung in den angrenzenden Straßengraben.Die Rettung zog die Feuerwehr Prottes hinzu, mittels Schleifkorbtrage wurde die verletzte Frau von den Silberhelmen aus ihrer misslichen Lage gerettet, ein Rotkreuz-Team übernahm die weitere medizinische Versorgung.