Frau sucht nach vier Jahren immer noch nach "Chester"

Im Jahr 2015 ist "Chester" entlaufen, gilt seither als vermisst, doch Tanja K. (23) aus Gmünd gibt die Hoffnung einfach nicht auf – und sucht auch nach vier Jahren weiter nach ihrem Liebling.

Ende Mai 2015 brach für Tanja K. (jetzt 23) aus Gmünd eine Welt zusammen. Tage zuvor hatte sie ihren geliebten Schäfer-Mix "Chester" zu einem Hundetrainer nach St. Andrä-Wördern (Tulln) gebracht. Immer wieder war es zuvor zu kleineren Problemen gekommen, weil der zweijährige, anhängliche Rüde über die Zeit einen extremen Beschützerinstinkt entwickelt hatte.Bevor sie "Chester" verfrüht wieder abholen wollte, rief sie beim Trainer an, der ihr dann beschämt gestand, dass der Schäfer abgehauen und nicht wieder aufgetaucht war.Eine große Suchaktion wurde gestartet, zahlreiche Medien berichteten, Flyer wurden ausgeteilt, es gab Sichtungen. Die letzte war im Jahr 2017 – in St. Leonhard am Hornerwald im Bezirk Krems.Tanja K. ist überzeugt, dass "Chester" zu ihr nach Hause laufen wollte – und gibt ihren Liebling auch nach über vier Jahren nicht auf. Regelmäßig bittet sie auf ihrer eigens eingerichteten Facebook-Seite um Aufmerksamkeit und Mithilfe. Man solle mögliche Sichtungen bitte umgehend melden.Dass der Schmerz über den Verlust von "Chester" auch nach vier Jahren noch nicht weniger geworden ist, beweisen ihre Postings: "Niemand weiß was, keiner hat dich gesehen, aber auch noch keiner hat uns einen Todfund gemeldet, weshalb ich davon überzeugt bin, dass du noch lebst! Bitte, wer hat was gesehen?Er muss doch auffallen, er ist kein kleiner Hund (beim Entlaufen hatte er ca. 45 kg). Wo ist mein geliebter Chester? Irgendjemand muss doch was wissen ..." schreibt sie dort.Auch Geschichten über Hunde, die jahrelang vermisst waren und dann doch gefunden wurden, werden geteilt.Tanja K. ist mittlerweile Mitglied der Hunde-Such-Hilfe Österreich und hofft weiterhin auf neue Sichtungen ihres Lieblings "Chester".