Frau übergoss schlafenden Ehemann mit heißem Öl

Das Opfer wurde ins Grazer Klinikum gebracht. Bild: Archiv, picturedesk.com (Symbolfoto)

Furchtbare Tat in Berndorf: Eine 55-Jähriger überschüttete ihren Gatten mit heißem Öl - er liegt in einer Spezialklinik.

Eine unfassbare Tat ereignete sich in Berndorf (Bezirk Baden): Eine Ehefrau übergoss ihren Gatten mit kochend heißem Fett.



Die 55-Jährige erhitzte am Sonntag rund einen halben Liter Speiseöl am Herd, der Ehemann schlummerte auf dem Sofa. Die Frau nahm den Topf mit dem heißen Öl und schüttete es über ihren schlafenden Ehemann.



Der 60-Jährige erlitt dabei schwere Verbrennungen an den Beinen, Füßen und am Oberkörper. Der Schwerverletzte wurde ins nächste Krankenhaus gebracht, von dort wurde er in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer nach Graz (Steiermark) gebracht.



Frau in Psychiatrie



Ob der heftigen Tat ein Streit oder eine Kränkung vorangegangen ist, ist nicht bekannt. „Sie war psychisch labil. Eine furchtbare Verletzung für den bedauernswerten Mann", berichtet ein Ermittler.



Die Frau wurde von der Polizei einvernommen und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.