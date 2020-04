Frau überlebt Schuss dank Brustimplantats

Ein weltweit seltener Fall: Einer Frau wird aus nächster Nähe in die Brust geschossen. Dank ihres Implantats kann sie sogar selbst zur Notaufnahme gehen.

Eine 30-jährige Frau aus Kanada überlebte einen Schuss, der aus nächster Nähe auf sie abgefeuert worden war – wegen ihres Silikon-Brustimplantates. Dieses lenkte die Kugel ab und schützte so die lebenswichtigen Organe.Das Medizinjournal Sage Journals hatte den Fall, der sich bereits 2018 in Toronto abgespielt hatte, letzte Woche publik gemacht. Es sei einer der seltenen Fälle weltweit, in dem ein Brustimplantat auf diese Weise ein Leben gerettet habe, sagte der Chirurg Giancarlo McEvenue zu CNN Die Frau war damals selbstständig zur Notaufnahme gekommen, nachdem ihr in die Brust geschossen worden war. "Sie redete sogar – das Trauma-Team konnte es kaum glauben", sagt Chirurg McEvenue weiter.Die Frau habe riesiges Glück gehabt, dass das Implantat die Flugbahn der Kugel in der Brust abgelenkt habe. So kam sie statt mit lebensgefährlichen inneren Verletzungen mit gebrochenen Rippen und einem zerplatzten Implantat davon.Weder die Waffe noch der Angreifer aus dieser Nacht sind je gefunden worden.