Frau überwies 180.000 € an Betrüger in Kenia

Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf tätigte mehrere Überweisungen auf kenianische Konten. Schaden: 180.000 Euro.

Unglaubliche Story in NÖ: Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf ist einem Internetbetrug zum Opfer gefallen. Sie hatte laut Polizei im Februar über eine Plattform zwei Bilder zum Verkauf angeboten, woraufhin sie von einem vermeintlichen Käufer kontaktiert wurde, der sie zu einer Vorleistung und Auslandsüberweisungen aufforderte.Die Frau überwies über 180.000 Euro, ehe sie am Montag Anzeige erstattete.Der unbekannte Täter hatte zuvor mit gefälschten Dokumenten eine gesicherte Verkaufsabwicklung durch ein Security-Unternehmen vorgetäuscht. Die 64-Jährige tätigte mehrere Zahlungen, bis ihr erst am Montag dämmerte, dass etwas nicht stimmen dürfte.Die Landespolizeidirektion riet zur Vorsicht bei Verkäufen und Angeboten im Internet: " In vielen Fällen treten Betrüger sehr professionell auf und verleiten die Verkäufer/Käufer zu Vorleistungen mit Auslandsüberweisungen", hieß es.