Frau von Nachbars-Hund attackiert und verletzt

Ein Mischlingshund hat in Eggelsberg (Bez. Braunau) am Samstag eine Nachbarin (57) attackiert und verletzt. Die Frau musste im Spital behandelt werden.

Erster Vorfall im Ort

Der zweijährige Sohn der Besitzerin (29) hatte Samstagvormittag kurz vor 10 Uhr die Haustüre geöffnet. Deshalb gelang der Mischlingsrüde ins Freie.Gleich danach lief der vierjährige Hund zu einem rund 30 Meter entfernten Haus. Dort attackierte er laut Polizei eine Frau (57), die sich gerade in der Haus-Einfahrt aufgehalten hat.Der Vierbeiner stieß die Frau um und biss sein am Boden liegendes Opfer in Ober- und Unterarme, heißt es in der Aussendung der Polizei-Pressestelle.Mit der Rettung wurde die Verletzte ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.Die Besitzerin hat ihr umzäuntes Grundstück zusätzlich noch mit einem elektrischen Weidezaun gesichert. Frühere Vorfälle mit diesem Hund sind aber nicht bekannt, wie auch Eggelbergs Bürgermeister Christian Kager (ÖVP) im-Gespräch bestätigt.Er sagt: "Einen Fall mit einem Hundebiss hat es bei uns im Ort noch nicht gegeben. Ich hatte bislang weder zu der Besitzerin noch zum Opfer Kontakt", so der Ortschef Sonntagmittag.Die 57-Jährige erlitt durch die Attacke Verletzungen unbestimmten Grades, konnte aber noch am selben Abend das Spital wieder verlassen.