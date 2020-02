Frau (32) wird beim Stehlen erwischt und läuft davon

In Wieselburg wurde eine 32-Jährige auf frischer Tat beim Stehlen erwischt. Sie riss sich los und rannte davon, weit kam sie aber nicht.

Große Augen bekam offenbar eine 32-Jährige aus dem Bezirk Melk als sie am Mittwoch in der Wieselburger Innenstadt (Bezirk Scheibbs) in einem geparkten unversperrten Auto eine Geldbörse liegen sah. Die Frau langte zu und wollte sich mit der Brieftasche, in der etwas mehr als 100 Euro und diverse Karten waren, aus dem Staub machen. Dabei wurde sie allerdings vom Besitzer (49), der freilich nicht weit weg war, erwischt.Der Mann wollte die Frau anhalten, doch die Diebin riss sich los und rannte mit der Geldbörse weg. Das Opfer lief hinterher und machte weitere Personen durch laute Rufe auf die Situation aufmerksam.Durch diese wurden auch ein Polizist aus dem Bezirk Scheibbs, der sich außer Dienst befand, und ein 32-jähriger Zeuge aus Wien-Döbling auf die Flüchtende aufmerksam. Sie hielten die Flüchtende beim Parkplatz eines Einkaufszentrums an und verständigten die (im Dienst befindliche) Polizei.Die Polizisten fanden bei der Beschuldigten dann die Geldbörse samt Inhalt und konnten sie dem 49-Jährigen zurückgeben. Die 32-jährige Beschuldigte zeigte sich geständig und wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.