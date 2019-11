Frau zahlt Ex-Mann nach Scheidung in Münzen aus

Brandi Lee wurde von ihrem Mann betrogen. Nach der Scheidung musste sie ihm dann auch noch 7500 Dollar zahlen. Dafür überlegte sie sich einen listigen Plan.

Gemeiner Racheplan

Geld in Umzugskartons transportiert

Als die Amerikanerin Brandi Lee erfuhr, dass ihr Mann sie ausgerechnet mit einer Freundin der Familie betrogen hatte, reichte sie die Scheidung ein."Der Mann, mit dem ich verheiratet war, hat also entschieden, mir den größten Gefallen meines Lebens zu tun und mich mit der Ehefrau seines eigenen Freundes zu betrügen", postete sie auf Facebook.Im Zuge der Scheidung wurde vom Gericht entschieden, dass sie ihrem untreuen Ehemann 7.500 (6.700 Euro) US-Dollar aus gemeinsamen Vermögenswerten auszahlen muss.Daraufhin schmiedete sie einen listigen Plan. Sie hob die Summe in bar ab und zahlte ihm den gesamten Betrag in 10-Cent-Münzen aus.Die US-Amerikanerin aus dem Bundesstaat Pennsylvania wollte ihrem Ex-Mann "eine Lektion erteilen", nachdem er sie, die beiden Kinder und die gemeinsame Viehwirtschaft verlassen hatte.Als sie ihrem Bankberater die Geschichte erzählte, war er sofort bereit ihr zu helfen. "Das Gericht entschied nur, dass ich ihm ihm 7500 Dollar zahlen soll. Da steht nicht, wie."In acht Umzugskartons transportierten die Mitarbeiter schließlich die Münzen aus der Bank. Das Gesamtgewicht des Geldes betrug unfassbare 159 Kilogramm.Besonders gemein: Die Bank akzeptiert Kleingeld nur dann, wenn es in Papierrollen eingerollt ist. "Also Schatz, vielleicht denkst du ja jetzt einmal darüber nach, wie schwer mein Leben geworden ist", schrieb Brandi Lee.Wie ihr Ex-Mann auf die Aktion reagiert hat, ist nicht bekannt. Er dürfte allerdings sehr wütend gewesen sein.