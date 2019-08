Vor 2 ' Frauchen tot: Katze Murli sucht ein neues Zuhause

Katze "Murli" hofft auf einen guten Platz. Bild: Kein Anbieter/Tierheim Dechanthof

Kätzchen "Murli" musste ins Tierheim, da ihr Frauchen verstorben war. Ein Tumor bei der Katze musste entfernt werden, jetzt hofft sie auf einen guten Platz.

Das Mistelbacher Tierheim Dechanthof sucht einen Platz für "Murli". Die Katze musste ins Tierheim, da ihr Frauchen leider verstorben war.



"Bereits bei Murlis Abgabe fiel uns ein erbsengroßes, blutendes Gewächs in Murlis Gesicht auf, welches sich auf der linken Seite im Bereich der Schnurrbarthaare befand. Murli wurde eingehender untersucht. Leider stellte sich das Gewächs als ein Mastzelltumor heraus. Der Tumor wurde entfernt und das Gewebe so großflächig wie möglich entfernt. Murli hat durch die OP ihre Tasthaare auf der linken Seite eingebüßt, kommt damit aber gut zurecht. Ihre Untersuchungen zeigten keine weiteren Tumore oder Metastasen, weshalb wir hoffen, dass auf Murli noch ein schöner Lebensabend wartet. Murli litt bei ihrer Abgabe auch an hartnäckigem Katzenschnupfen, der behandelt wurde – Murli geht es seither gut", heißt es seitens des Tierheimes.



Murli ist eine sehr verschmuste und gesprächige Katze, möchte aber eher nur am Kopf gestreichelt werden. "Hochnehmen und festhalten gefällt ihr gar nicht – sie zeigt, was sie möchte und was nicht. Wenn man ihre Spielregeln beachtet, ist sie eine nette Katze. Andere Artgenossen zählen nicht zu ihren Freunden, weshalb sie eher einen Einzelplatz sucht. Murli hofft auf ein Zuhause, da sie sehr gerne wieder unter Menschen wäre", hofft das Tierheim auf ein neues gutes Platzerl.



"Murli ist ca. 10 Jahre alt. Sie ist kastriert und ihr FIV/Leukose Test ist negativ. Wer gibt der alten Plaudertasche ein Zuhause? Murli kann auch gerne zu unseren Öffnungszeiten besucht werden", heißt es seitens des Tierheimes.



TIERHEIM DECHANTHOF



http://www.tierheim-dechanthof.at



MI-SO von 13-16:00 geöffnet



(red)