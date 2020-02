Frauen rissen sich in Arzt-Praxis die Haare aus

Im Wartezimmer einer steirischen Arzt-Ordination geriet am Montag ein Streit zwischen mehreren Frauen völlig außer Kontrolle. Die Polizei musste eingreifen.

Mehrere syrische Frauen im Alter zwischen 16 und 38 Jahren waren laut Polizei gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten.Die Damen hatten im Warteraum einer Ordination im Grazer Bezirk Gries auf die Behandlung gewartet. Die Auseinandersetzung endete schließlich in massiven Handgreiflichkeiten.Dabei rissen sich die beteiligten Frauen zum Teil auch gegenseitig Haare aus. Mehrere Damen wurden bei dem Vorfall verletzt und zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.Darunter befanden sich auch zwei schwangere Frauen (16 und 28 Jahre alt). Eine 18-Jährige erlitt eine leichte Rissquetschwunde an der rechten Wange, ein 36-jähriger Zeuge Abschürfung an der Hand. Beide lehnten ärztliche Hilfe ab.Ob und wie schwer die beteiligten Frauen verletzt wurden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, berichtet die Polizei am Dienstag.Die Damen können erst nach der medizinischen Behandlung niederschriftlich zum Sachverhalt befragt werden. Auch die Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt.