Frauenhäuser laden zu Matinee in die Staatsoper

Am kommenden Samstag findet die Matinee "Hellwach" in der Wiener Staatsoper statt. Bild: imago stock & people

Am Internationalen Tag des Friedens will die Veranstaltung auf das Ausmaß der Gewalt an Frauen und Kindern in unserer Gesellschaft aufmerksam machen.