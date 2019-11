14-jähriger Schüler am Heimweg von Auto erfasst

In Frauenkirchen ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Schüler wollte gerade die Straße überqueren, als er von einem Pkw angefahren wurde.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei Burgenland in den Nachmittagsstunden im Ortsgebiet von Frauenkirchen im Bezirk Neusiedl am See.Ein 14-jähriger Schüler befand sich gerade auf dem Heimweg und wollte auf einem Schutzweg die Straße überqueren. Dabei kam es zu einem tragischen Unfall.Ein 73-jähriger Autofahrer erfasste den Jugendlichen am Zebrastreifen und schleuderte ihn zu Boden. Dabei wurde der Schüler unbestimmten Grades verletzt.Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 14-Jährige in die Unfallambulanz Frauenkirchen eingeliefert, berichtet die Polizei.Ein durchgeführter Alkotest mit dem 73-jährigen Pkw-Lenker verlief negativ.