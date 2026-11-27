i Frauke Ludowig Instagram Drama in Las Vegas Emotionale Bilder! Frauke Ludowig weint vor Kamera Die RTL-Moderatorin war nach einem Glamour-Event in Las Vegas gestrandet und brach in Tränen aus. Der Grund ist herzzerreißend. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 17:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem glamourösen Auftritt in Las Vegas folgte für Frauke Ludowig das böse Erwachen: Wegen technischer Probleme konnte ihre Maschine nicht starten. Die 62-Jährige sollte eigentlich über Denver nach Deutschland zurückfliegen.

"Nach dem ganzen Glam in Las Vegas muss ich euch auch diese Seite zeigen. Es flossen Tränen, schaut bitte mal, wie wir aussahen", schreibt die Moderatorin zu einem Clip, den sie in den sozialen Medien teilte.

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Wichtiger Krankenhaus-Termin verpasst

Der Grund für ihren emotionalen Ausbruch war besonders bitter, wie bunte.de berichtet: Ludowig hätte zwölf Stunden später im Krankenhaus sein sollen, um sich um einen lieben Menschen zu kümmern. "Was für viele vielleicht wie ein Traum klingen mag: noch eine Nacht im Spieleparadies Las Vegas, war für mich an diesem Tag wirklich richtig schockierend!", erklärt sie.

"Ich hatte mir das alles ganz genau überlegt, wie es zeitlich passen könnte, und dann das", beschreibt Ludowig ihre Verzweiflung. Völlig übermüdet und nach viel Arbeit sei es zu mehreren Heulkrämpfen gekommen. Sie hätten komplett neben sich gestanden, zwischen Lachen und Weinen.

Happy End nach nervenaufreibender Nacht

Am nächsten Morgen waren Ludowig und ihre Kollegin bereits vier Stunden vor der geplanten Abflugzeit am Flughafen – und diesmal lief alles glatt. Inzwischen kann die Moderatorin beim Anblick der Aufnahmen sogar wieder lachen.

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"Nichts ist schöner, als einen treuen, verlässlichen und mitfühlenden Herzensmenschen an der Seite zu haben", zieht Frauke Ludowig aus der Erfahrung Bilanz.