Frauke Ludowig "so stolz": Tochter hat ihren Abschluss

Es ist ein ganz besonderer Moment für Frauke Ludowig: Ihre Tochter Nele hat ihren Bachelor-Abschluss in der Tasche. Die 23-Jährige studierte Kommunikationswissenschaften an der Internationalen Universität in Amsterdam.
Auf Instagram zeigte sich die bekannte RTL-Moderatorin überglücklich und schwärmte, sie sei "so stolz und happy". Ihre Tochter habe das Studium "mit Bravour" bestanden.
Wie Gala.de berichtet, wurde dieser große Meilenstein natürlich mit der gesamten Familie gefeiert. Die stolze Mama teilte das freudige Ereignis mit ihren Fans in den sozialen Medien.
Nele Ludowig macht bereits selbst Schritte in die Medienwelt. Sie ist als Influencerin aktiv und betreibt ihren eigenen Podcast "Nele Meets". Ob sie wie ihre Mutter eine TV-Karriere anstrebt, bleibt abzuwarten.
Für Frauke Ludowig, die seit Jahrzehnten das RTL-Magazin "Exclusiv" moderiert, ist es ein besonders emotionaler Moment. Trotz ihres Promi-Alltags legt die Moderatorin großen Wert auf Normalität im Familienleben.