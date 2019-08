Freeman Vienna träumt von Erfolg wie RAF Camora

Der Wiener Musiker ist gerade mit seinem Song "Wien bei Nacht" am Start. Und das gar nicht mal so unbeachtet.

Über 100.000 Klicks kann das Video zum Titel "Wien bei Nacht" auf YouTube schon verbuchen. Kein Geringerer als Rainhard Fendrich höchstpersönlich gab seinen Segen, dass man den Refrain seines gleichnamigen Hits verwenden dürfe.In der Strophe wird gerappt. Auch deshalb wohl der Vergleich zum derzeit wohl erfolgreichsten österreichischen Künstler RAF Camora. Bis das angestrebte Erfolgslevel ähnlich hoch sein wird, könnte es vielleicht etwas dauern. Davon träumen wird man allerdings noch dürfen.Bis dahin kann man sich gerne "Wien bei Nacht" und das dazugehörige Album "Wiener Chroniken" anhören. Der Titel, so Vienna Freeman, sei eine Anspielung auf Dr. Dres Klassiker "The Chronic". So ganz erschließt sich der Marihuana-Vergleich hier aber nicht. (baf )