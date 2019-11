Freilaufender Hund biss Mäderl (3): OP im Spital

Aus dem Nichts attackierte ein freilaufender Mischling ohne Halsband in Kapelln eine Dreijährige, biss das Kind in den Oberarm.

Schwerer Bissunfall beim Spazierengehen in Kapelln am Allerseelentag: Eine Mutter (35) war mit ihrer Tochter in der Nähe des Bauhofes in Kappeln (Bezirk St. Pölten-Land) unterwegs und plötzlich lief ein schwarzer Mischlingshund ohne Leine, Beißkorb und Halsband auf das Mädchen zu, biss die Dreijährige in den rechten Oberarm.Die Mutter, eine gebürtige Burgenländerin, wählte den Notruf: Eine Außendienststreife der Exekutive suchte sofort nach dem unbekannten Vierbeiner samt Besitzer, befragte auch die Bevölkerung. Doch vom Hund und Herrchen fehlte jede Spur.Das Mäderl musste indes im Uni-Klinikum St. Pölten operiert werden. Der Hund wurde von der 35-jährigen Mutter als kniehoher, schwarzer Mischlingshund beschrieben.Auf Hinweise nach dem Hund oder dem Besitzer hofft nun die Polizeiinspektion in Herzogenburg.