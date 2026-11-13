i Bevölkerungsmasse in Miniatur pixabay.com Kuriose Berechnung von 1960 Freitag der 13.: Was am "Weltuntergang" dran ist Forscher sagten 1960 den Weltuntergang für den 13. November 2026 voraus. Morgen soll es so weit sein - was steckt dahinter? Von Technik Heute 13.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Morgen, Freitag, der 13. November 2026, geht die Welt unter - zumindest, wenn man einer Berechnung aus dem Jahr 1960 Glauben schenkt. Damals veröffentlichten drei Wissenschaftler im renommierten Fachjournal "Science" eine Formel, die ein überraschendes Ergebnis lieferte.

Der aus Wien stammende Physiker Heinz von Foerster und seine Kollegen von der University of Illinois untersuchten das Bevölkerungswachstum der Menschheit. Sie kamen zu einem bizarren Schluss: Am 13. November 2026 würde die Weltbevölkerung rechnerisch unendlich groß werden und sich selbst auslöschen.

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Die Berechnung stützte sich auf Schätzungen zur Weltbevölkerung, nach Angaben von Der Spiegel. Die Zeit, in der sich die Zahl der Menschen verdoppelte, wurde zwischen den Jahren 0 und 1958 immer kürzer. Die Forscher extrapolierten diesen Trend - und kamen auf das Datum 2026,87 plus/minus 5,5 Jahre.

Warum die Welt morgen nicht untergeht

Doch keine Sorge: Die Prognose wird nicht eintreffen. Die Formel, so schrieb jüngst ein Ökonom der University of California in "Science", sei im Grunde richtig gewesen - aber nur für eine bestimmte Zeitspanne. Das Bevölkerungswachstum hat sich längst abgeflacht.

Laut aktuellen UNO-Prognosen wächst die Weltbevölkerung noch bis in die 2080er-Jahre und erreicht dann mit rund 10,3 Milliarden Menschen ihren Höhepunkt. Danach könnte die Zahl sogar sinken. Ein "unendliches" Wachstum ist also ausgeschlossen.

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Übrigens: Dass die Forscher ausgerechnet den 13. November als Datum wählten, ist kein Zufall. Es war der Geburtstag von Heinz von Foerster - ein kleiner Scherz des Wiener Physikers.