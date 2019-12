Fremdenpolizei nimmt 11 Personen in Lokal fest

Im Zuge einer Kontrolle eines Veranstaltungslokals in Wien-Meidling hat die Polizei elf Personen festgenommen. Die Männer und Frauen sind zwischen 21 und 51 Jahre alt.

Elf Festnahmen in Meidling: Die Fremdenpolizei führte am Freitagnachmittag eine Kontrolle in einem Lokal in der Hetzendorfer Straße durch. Dabei wurde das gesamte Personal eines Gastronomiebetriebs kontrolliert.Die Beamten hegten den Verdacht des unrechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet und der Schwarzarbeit. Bei den elf serbischen Staatsangehörigen handelt es sich um fünf Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 21 und 51 Jahren. Neben der Festnahmen wurde auch der Betreiber des Lokals angezeigt.