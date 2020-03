Freund mit Revolver bedroht: Cobra rückte an

Nach einem heftigen Streit in Krenglbach bedrohte ein 22-Jähriger in der Nacht auf Freitag einen Freund (19) mit einem Revolver. Cobra-Beamte konnten den Angreifer festnehmen.

Gegen 23.30 Uhr eskalierte der Streit zwischen zwei Freunden (22, 19) bei einer Tankstelle in Krenglbach (Bez. Wels-Land) völlig.Der Ältere soll seinen Kontrahenten während des Streits mit einem Revolver bedroht und ihn danach mit den Fäusten und Knien geschlagen haben.Dabei zog sich der 19-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht zu.Als wäre nichts gewesen, setzte sich der Angreifer laut Polizei danach in sein Auto und fuhr nach Hause.Die Welser Staatswanwaltschaft ordnete jedoch eine Hausdurchsuchung und eine Festnahme des Beschuldigten an. Beamte der Spezialeinheit Cobra konnten den 22-Jährigen schließlich Freitagfrüh in seiner Wohnung festnehmen.Der bei der Tat verwendete Schreckschuss–Revolver konnte ebenfalls sichergestellt werden.