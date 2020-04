Maskiertes Trio wollte Drogen in den Häfn liefern

Drei Männer versuchten ihren inhaftierten Freund in der JVA Asten mit Drogen zu versorgen. Die Übergabe scheiterte.

Kuriose Tat in Asten (Bez. Linz-Land). Drei Männer (21, 21 und 33) wollten Samstagabend ihren Freund in der Justizanstalt Asten (warum der Mann sitzt, ist nicht bekannt) mit Drogen beliefern. Doch der versuchte Deal ging ordentlich schief.Ein aufmerksamer Justizwachebeamter beobachtete nämlich, dass sich drei maskierte Personen auf einem benachbarten Firmengelände aufhielten und gerade über das Einfahrtstor auf die Straße gesprungen waren.Die Polizei wurde verständigt, die die drei auf Höhe der JVA Asten anhalten konnte. Die zwei 21-jährigen Welser und der 33-Jährige aus dem Bezirk Gmunden gestanden, dass sie ihrem inhaftierten Freund sechs Gramm Cannabis in die JVA Asten schmuggeln wollten.Die Drogen hatten sie sich zuvor am Bahnhof in Linz besorgt.Der Häftling sollte dem Trio per Sichtkontakt und übers Handy Anweisungen geben, wo sie die Drogen zu platzieren hätten. Auf der Flucht warfen die Männer das Cannabis in den Straßengraben, wo es gefunden und sichergestellt wurde.Die Männer werden an die Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.