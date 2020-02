Kein Interesse: Freya zeigt Ed Sheeran die rote Karte

Die Senkrechtstarterin erteilt dem Superstar eine beinharte Absage: Eine gemeinsame Ballade interessiert die selbstbewusste Sängerin deutlich wenig.

Kein Liebesduett mit Ed Sheeran

Freya Ridings (25, "Castles") hat verraten, dass Ed Sheeran (29, "Perfect") und sein Produzent Steve Mac die Sängerin davon überzeugen wollten, zusammen eine Ballade aufzunehmen. Dabei würde sich eine Kollaboration der beiden britischen Musiker durchaus lohnen: Ridings wie auch Sheeran sind für die begehrten Brit Awards nominiert, die heute in London vergeben werden."Ich schrieb zusammen mit Steve Mac an Songs", erklärt Freya in einem Gespräch mit der britischen Zeitung " Daily Star ". "Ich liebe diesen Mann, er ist ein absolutes Genie, total bescheiden, bodenständig und mit ihm kann man so gut arbeiten." Der Produzent habe ihr auch eine Ballade gezeigt, an der er gemeinsam mit Ed Sheeran arbeite. Im Zuge dessen bat Mac die Singer-Songwriterin, die zweite Hälfte des Liedes zu komponieren und den Song mit Sheeran einzusingen.Zwar erteilte Freya dem Duo eine eindeutige Absage, fühlt sich aber trotzdem geschmeichelt: "Die Tatsache, dass er mich gefragt hat, macht mich extrem dankbar", gesteht die rothaarige Schönheit. "Er arbeitet so hart und ich lernte so viel von dieser harten Arbeit und Hingabe." So viel Bewunderung klingt aber nicht danach, dass ein künftiges gemeinsames Projekt komplett ausgeschlossen ist.